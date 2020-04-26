Белый или бронзовый? Глава Севастополя предлагает горожанам решить, каким будет Матрос на Большой Морской

Реконструкция Большой Морской завершена в срок. Остались лишь небольшие детали, обсудить которые врио губернатора Севастополя хочет вместе с горожанами. Рабочие отреставрировали фигуру Матроса у кинотеатра «Победа».

«Помню его «бронзовым», но просто поразило как он смотрится в белом цвете. Хочу посоветоваться с Вами – может не нужно красить его бронзой?» – спросил Михаил Развожаев у своих подписчиков в соцсетях.

Многие из тех, кто оставили свои комментарии, согласились, что в белом Матрос стал интереснее и даже благороднее.

«В белом красиво, но не практично: через время от пыли и голубей он будит серо-грязный. Если покрыть пропиткой какой-нибудь чтоб грязь не въедалась, тогда было бы классно», – считает Игорь Виноградов, один из подписчиков главы города в ВКонтакте. «Через пол года он от пыли станет серым. Может, поэтому в бронзе раньше стоял?» – рассуждает Николай Мухин. «В белом цвете выглядит просто великолепно!» – пишет Нина Пономаренко. «А памятник действительно лучше смотрится в белом цвете, он как ‘живой’, я Вас поддерживаю: пусть матрос остаётся в белом», – считает Анастасия Чиж.

Также у кинотеатра «Победа» появилось новое общественное пространство со скамейками.

«Во время одного из прошлых обходов обратил внимание, что металлический изящный забор вдоль лестницы с левой стороны кинотеатра «Победа» заложен страшной кладкой. Поручил все это демонтировать и теперь здесь получилось небольшое, но очень симпатичное общественное пространство», – написал Развожаев.

После завершения пандемии скамейки поставят и на холме под театром им.Лавренева. На заброшенном пустыре обустроили террасу с видом на Южную бухту.

Источник: Вести.Севастополь