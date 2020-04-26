Белый или бронзовый? Глава Севастополя предлагает горожанам решить, каким будет Матрос на Большой Морской

26 апреля 2020     15
Белый или бронзовый? Глава Севастополя предлагает горожанам решить, каким будет Матрос на Большой Морской

Реконструкция Большой Морской завершена в срок. Остались лишь небольшие детали, обсудить которые врио губернатора Севастополя хочет вместе с горожанами. Рабочие отреставрировали фигуру Матроса у кинотеатра «Победа».

«Помню его «бронзовым», но просто поразило как он смотрится в белом цвете. Хочу посоветоваться с Вами – может не нужно красить его бронзой?» – спросил Михаил Развожаев у своих подписчиков в соцсетях.

Многие из тех, кто оставили свои комментарии, согласились, что в белом Матрос стал интереснее и даже благороднее.

«В белом красиво, но не практично: через время от пыли и голубей он будит серо-грязный. Если покрыть пропиткой какой-нибудь чтоб грязь не въедалась, тогда было бы классно», – считает Игорь Виноградов, один из подписчиков главы города в ВКонтакте.

«Через пол года он от пыли станет серым. Может, поэтому в бронзе раньше стоял?» – рассуждает Николай Мухин.

«В белом цвете выглядит просто великолепно!» – пишет Нина Пономаренко.

«А памятник действительно лучше смотрится в белом цвете, он как ‘живой’, я Вас поддерживаю: пусть матрос остаётся в белом», – считает Анастасия Чиж.

Также у кинотеатра «Победа» появилось новое общественное пространство со скамейками.

«Во время одного из прошлых обходов обратил внимание, что металлический изящный забор вдоль лестницы с левой стороны кинотеатра «Победа» заложен страшной кладкой. Поручил все это демонтировать и теперь здесь получилось небольшое, но очень симпатичное общественное пространство», – написал Развожаев.

После завершения пандемии скамейки поставят и на холме под театром им.Лавренева. На заброшенном пустыре обустроили террасу с видом на Южную бухту.

Источник: Вести.Севастополь

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