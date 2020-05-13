Берега реки в Бахчисарайском районе укрепят железобетонными плитами

Берегоукрепительные сооружения построят на реке Бодрак в Бахчисарайском районе республики Крым.
Участок планируемого берегоукрепления включает русло и прибрежную полосу на берегах реки Бодрак, протекающей через село Скалистое. Проект, разработан для обеспечения защиты от подтопления паводковыми водами двух населённых пунктов Бахчисарайского района.
Укрепление берегов и дна реки планируется выполнить железобетонными плитами на участке, протяжённостью 800 погонных метров. Экономическое обоснование проекта одобрено Крымским филиалом Главгосэкспертизы, сообщает пресс-служба ведомства.
Источник: Вести.Севастополь