Берегоукрепление на мысе Толстый в Севастополе признано неэффективным

Департамент общественной безопасности города провёл изыскания и установил, что берегоукрепление мыса Толстый неэффективно.

По мнению департамента, необходимо прекращать хозяйственную деятельность в оползнеопасной зоне. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства Севастополя.

В зоне риска сейчас находится садовый кооператив и мини-гостиницы. И.о. директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов предложил частично изъять 11 садовых участков площадью 1,1 гектара для строительства укрепительных сооружений. На проведённых общественные слушаниях люди высказались против изъятия участков.

Источник: Вести.Севастополь