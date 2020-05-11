Беспилотники МЧС, патрулирующие леса, «разговаривают» с нарушителями

На беспилотники, с помощью которых сотрудники ГУ МЧС по Севастополю патрулируют леса, установили систему звукового оповещения. Теперь аппараты еще и инструктируют отдыхающих о мерах пожарной безопасности и правилах поведения.

До 21 мая в городе действует особый противопожарный режим, и сотрудники чрезвычайного ведомства совместно с ГКУ «Севастопольское лесничество» ежедневно патрулируют леса.

Для поиска нарушителей режима спасатели привлекают беспилотники, которые на расстоянии до двух километров могут определить термоточки с помощью фото- и видеофиксации, а также тепловизора, который находится на подвесной системе.

Как показал рейд, проведенный 10 мая, людей, нарушающих не только режим самоизоляции, но и элементарные правила пожарной безопасности, в лесах достаточно.

“Штраф в особый пожарный период возрастает в два раза – для физических лиц до 5 тысяч, для юридических лиц до 20 тысяч и для организаций – до миллиона, – сообщил Александр Берлизев, инспектор лесной охраны Мекензиевского участкового лесничества. – Надеемся на сознательность наших граждан, что пока у нас пожароопасно, люди в лес ездить не будут”.

Под пристальным вниманием МЧС остается и частный сектор, где в мае произошло уже несколько пожаров.

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Видео ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь