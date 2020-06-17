Беспилотное аэротакси разрабатывают севастопольские учёные

Севастопольские учёные разрабатывают летающее такси. Через несколько лет в воздух должна подняться машина, способная перевозить людей и грузы без пилота. Амбициозный проект, в случае успеха, выведет Россию в лидеры глобального рынка воздушных перевозок. Шансы на успех у севастопольских разработчиков высоки.

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Летаешь – значит растёшь. Фразу из толкователя снов в университетской лаборатории трактуют приземлённо. Здесь создают аппарат, который должен выйти на глобальный рынок беспилотных перевозок. Желательно сразу в лидеры. Важную деталь будущего аэротакси в Севастополе сделали полностью на российской элементной базе. Небольшая плата позволит задавать программу и траекторию автономного полёта.

«К концу 2020 года мы запустим здесь лётный тренажёр, который будет целенаправленным образом отрабатывать вот все так сказать сложные моменты полёта включая, летишь и вдруг перед тобой гора нарисовалась или препятствие», – говорит директор Института национальной технологической инициативы Севастопольского государственного университета Сергей Дудников.

Перемещать тяжёлый груз на дальние расстояния поможет гибридная технология. Взлетать аэротакси будет, как вертолёт, вертикально. Потом менять вектор тяги и набирать скорость уже как самолёт.

Пилотный проект вместе запустили учёные в Севастополе и Санкт-Петербурге. Чтобы быть вне конкуренции, летающее такси должно поднимать много – до пяти человек или полтонны груза. И нести далеко – на 500 километров. Газотурбинные двигатели для машины разрабатывают в госуниверситете “Военмех”.

«Люди на самом деле соскучились по настоящему делу. А вот я вам хочу сказать, что сделать это ну ничуть не проще, чем фюзеляжный, дальний магистральный самолёт, – рассказывает заведующий научно-исследовательской лабораторией Балтийского государственного технического университета “Военмех” Павел Булат. – Это с чистого листа. Это как Илон Маск взял и сделал машину на батарейках».

Отечественный электрокар, разработанный в Удмуртии, сейчас тестируют в Севастопольском университете. Новая модель сарапульской электротележки перевозит грузы до трёх тонн. А будет ещё и туристов – по паркам южного берега Крыма. Мини-тягач видят и в роли холодильника на колёсах.

«Он будет получать энергию от солнечных панелей, которые будут располагаться на крыше рефрижератора и будут обеспечивать заданную температуру внутри термокамеры», – пояснил заведующий кафедрой Севастопольского государственного университета Борис Якимович.

После теста тележка-морозильник пойдёт в серию. В Крыму уверены, аэротакси тоже станет привычным. Беспилотные машины уже активно работают – помогают вести удалённое наблюдение, уточняют карты местности, патрулируют с воздуха государственные границы.

«В 2035-2050 годах мы будем видеть беспилотный транспорт в городе как наземный, так и воздушный. Это ни у кого не будет вызывать никакого удивления. Это будет норма», – заявил генеральный директор ООО “Робоавиа” Максим Красюк.

Готовить специалистов для такого будущего начнут ближайшей осенью. Обучением магистров Севастопольского госуниверситета займутся представители российской фирмы-разработчика беспилотников. Учёные тем временем готовят прототип аэротакси. Он начнёт с полётов с весом всего в 20 килограммов.

«Сейчас активно работаем над программой три по 200, то есть грузоподъёмность 200 килограммов, летим со скоростью 200 километров в час на 200 километров. Следующий этап через некоторое количество лет – три по 500», – говорит директор Института национальной технологической инициативы Севастопольского государственного университета Сергей Дудников.

Прогноз оптимистичный. В городах-миллионниках российское летающее такси, по мнению его разработчиков, можно будет вызвать уже через пять лет.

Олег Смирнов, Виталий Козловский, Наталья Бабкевич, Николай Пырх

Источник: Вести.Севастополь