Без воды и газа: жители села Черноречье рассказали о своих проблемах

Уровень воды в озере села Черноречье упал на 5 метров, вода в колодцах и скважинах почти пропала. Люди говорят, что за грядками перестали ухаживать: поливать нечем.

Местные жители считают, что причина – в перекрытом русле реки и полуразрушенной дамбе, через которую вода уходит. Люди обратились в прокуратуру и подали иск в Арбитражный суд. По его решению, гидротехническое сооружение возвращается в собственность города, раньше оно было в аренде у частной компании. И это не единственная проблема сельчан.

«Самая главная проблема – нет газа. Только одна половина села газифицирована, вторая половина без газа. Проект есть, но что-то откладывается, что-то не получается, поэтому мы постоянно задаем депутатам эти вопросы», – рассказала председатель ТОС “Черноречье” Евгения Ильясова.

А ещё жители Черноречья просят построить небольшой клуб. Старый несколько лет назад признали аварийным, и людям негде собраться вместе.

«Перечень проблем есть, их надо решать, но, конечно, ключевое, что неоднократно поднимаю, это водообеспечение и проведение водопровода. Сейчас пойдет на поселок Первомайский централизованный водопровод, параллельно надо вести разведку скважин, но одно другому не мешает. Главное, чтобы этот вопрос был решен», – говорит Татьяна Лобач, депутат Законодательного собрания г. Севастополя.

Основной проблемой депутат называет недобросовестных подрядчиков, которые не выполняют работы в срок. И всё же Татьяна Лобач надеется, что работы по газификации и водоснабжению поселка начнутся в 2021 году. А в нынешнем удастся провести все необходимые экспертизы.

Источник: Вести.Севастополь