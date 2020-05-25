Билеты на автовокзале Севастополя можно купить только по документам

Сегодня в Севастополе заработал автовокзал, открыты все направления в пределах Крымского полуострова.

Но купить билет в кассе можно только при предъявлении документа, подтверждающего необходимость поездки на территорию республики Крым, сообщил сегодня заместитель начальника автовокзала Сергей Кистенёв. Это может быть направление из больницы, вызов в университет для студентов или спецпропуск на работу. Также беспрепятственно пропустят людей с крымской пропиской.

Сегодня вокзал работает, можно сказать, в тестовом режиме, но со вторника количество рейсов будет близким к норме. Это только смежные межрегиональные маршруты в пределах Крыма. О возобновлении рейсов дальше Крымского моста речи пока нет. Как сказал Кистенев, их будут запускать дополнительным решением властей, причем не только Севастополя и Крыма, но и других регионов.

В зале ожидания автовокзала сократили количество посадочных мест, чтобы обеспечить дистанцирование пассажиров.

Также договорились с дежурящими на блокпостах при въезде в город, что для рейсовых автобусов там будет сделан “зеленый коридор”, чтобы они не стояли в пробках. Пассажиров автобусов на КПП будут проверять без очереди.

«Транспортное сообщение открыто не для путешествий и экскурсионных маршрутов. Поэтому на пунктах контроля проверяются все въезжающие. Не имеющие правовых оснований для въезда в Севастополь будут сниматься и обратным рейсом отправляться на ту автостанцию, откуда прибыли», — рассказал Алексей Краснокутский, и.о. директора департамента общественной безопасности Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь