Биографии защитников Севастополя теперь будут звучать в городских троллейбусах

Разговор о героях Великой Отечественной войны, о людях, чьи имена в городе носят улицы и остановки, продолжается и после Дня Победы. В Севастополе стартовал специальный проект нашей телерадиокомпании “Остановки Победы”.

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Знакомые севастопольцам голоса теперь можно услышать не только из радио и телевизионных приёмников. В честь юбилея Великой Победы ГТРК “Севастополь” и предприятие “Севэлектроавтотранс” организовали совместный проект. Начиная с 9 мая в городских троллейбусах будут звучать не только объявления остановок, но и короткие рассказы о тех, в чью честь они названы.

«Мы очень рады принимать участие в подобном проекте. Этот проект важен не только для нас. Уверен, что это будет интересно как жителям города – вспомнить о том где, как и какие события развивались, так и гостям будет информативно понимать – в каком месте они находятся», – рассказывает директор предприятия “Севэлектроавтотранс” Александр Захаров.

Севастополь – город уникальный, в том числе и в историческом плане. Яркий след оставили и Крымская война, и Великая Отечественная. Журналисты нашей телерадиокомпании столкнулись с тем, что имена многих героев оказались позабыты. Жители тех или иных улиц сами просили напомнить о них.

«Это наш первый совместный проект с “Севэлектроавтотрансом” и это очень важно особенно в год 75-летия Великой Победы для жителей города, для гостей, для всех поколений севастопольцев. Ещё раз вспомнить имена и подвиги героев, в честь которых названы наши улицы, проспекты» – говорит директор ГТРК “Севастополь” Андрей Мацкевич.

Более 100 остановок, улицы, проспекты, площади. На сбор и обработку материала ушло два месяца. Важным моментом стало определение длительности текстов – расстояния между остановками оказались не так велики. Были и другие вопросы – исторического характера.

«По факту, когда начали разбираться возникла проблема, что многие вещи не очевидны. Например: улица Брестская, которая идёт на Корабельную сторону названа не в честь Брестской крепости, а в честь Брестского полка, который в Крымскую войну участвовал в сражениях, – поясняет инициатор проекта, специальный корреспондент “ГТРК Севастополь” Ростислав Колмагоров.

В ближайшее время на линии будут выходить всё больше троллейбусов. Планируется, что “Остановки Победы” в них будут звучать как минимум до конца лета. Вспомнить историю смогут не только жители города, но и его гости. Туристический сезон, конечно, вряд ли будет очень активным, но все рассчитывают, что ограничительные меры скоро будут смягчены.

Андрей Поперечнюк, Виталий Козловский, Сергей Буторин, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь