Бизнес-омбудсмен Севастополя: предприниматели считают уровень коррупции в городе высоким

2 июня 2020     16
Бизнес-омбудсмен Севастополя: предприниматели считают уровень коррупции в городе высоким

65% предпринимателей города считают, что за последние годы уровень коррупции в Севастополе вырос, а 67% сталкивались со взяточничеством и «откатами» в ходе ведения предпринимательской деятельности.

Такие данные привел сегодня бизнес-омбудсмен Севастополя Тимофей Смирнов в докладе о деятельности аппарата уполномоченного в 2019 году. В мае прошлого года он провел опрос в Интернете среди представителей предпринимательского сообщества. Уровень коррупции в городе назвали высоким 80% респондентов.

В целом в прошлом году бизнес-омбудсмен рассмотрел 167 обращений, некоторые из них были коллективными, представляющими интересы около 500 предпринимателей. Проблемы, указанные в 44 обращениях, удалось решить с помощью вмешательства уполномоченного. Значительная доля жалоб касается работы, а также сноса НТО, сообщил Смирнов.

Источник: Вести.Севастополь

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