Благочинный Севастополя облетел город с иконами и молитвами

В Вербное воскресенье, в праздник Входа Господня в Иерусалим благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта облетел на самолете Севастополь с чудотворной иконой Божией Матери «Всех скорбящих радость» и прочитал молитвы об избавлении севастопольцев от эпидемии.

Именно с этой реликвией во время Русской весны в 2014 году священнослужители Севастополя совершали крестные ходы вокруг города.

До облета отец Сергий провел богослужение в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе и только после этого поднялся на самолете в небо.

Источник: Вести.Севастополь