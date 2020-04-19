Благочинный Севастополя Сергий Халюта поздравил верующих с Пасхой

19 апреля 2020     11
Благочинный Севастополя Сергий Халюта поздравил верующих с Пасхой

Протоиерей Сергий Халюта в Светлое Христово Воскресение обратился к севастопольцам со словами поздравления и поддержки в это непростое время. 

Источник: Вести.Севастополь

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