Благочинный Севастополя Сергий Халюта поздравил верующих с Пасхой

Протоиерей Сергий Халюта в Светлое Христово Воскресение обратился к севастопольцам со словами поздравления и поддержки в это непростое время.
Источник: Вести.Севастополь
Протоиерей Сергий Халюта в Светлое Христово Воскресение обратился к севастопольцам со словами поздравления и поддержки в это непростое время.
Источник: Вести.Севастополь
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