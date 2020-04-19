Благочинный Севастополя Сергий Халюта поздравил верующих с Пасхой

Протоиерей Сергий Халюта в Светлое Христово Воскресение обратился к севастопольцам со словами поздравления и поддержки в это непростое время.

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля Проект университета Джонса Хопкинса опубликовал данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 апреля. Согласно информации на сайте, общее число инфицированных …



Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса Вторая волна эпидемии коронавируса возможна в том случае, если не появится вакцина от SARS-CoV-2, однако она будет слабее, чем первая. …



США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса. Об этом пишет газета The …



Названа дата начала группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 Первый матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 запланирован на 20 октября. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил портал …

