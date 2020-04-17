Благодаря новому аппарату в Севастополе расширится спектр урологических операций

В Балаклаве в городской больнице № 9 появился передвижной автоматизированный цифровой аппарат С-дуга, разработанный для интраоперационного контроля. Его стоимость превышает десять миллионов рублей.

Три специалиста прошли обучение в клиниках Челябинска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга и допущены к работе на новом оборудовании.

Аппарат назвали С-дуга из-за его С-образного штатива. На одном конце – рентгеновская трубка, на другом – усилитель рентгеновского изображения. Благодаря ему в городе расширится спектр малоинвазивных эндоурологических вмешательств. Аппарат минимально облучает пациента, при этом получаются изображения высокого разрешения.

Как рассказал заведующий отделением урологии Игорь Арбузов, аппарат уже опробовали на двух пациентах, которых доставили для экстренного оказания помощи.

В планах – совместно с гинекологами горбольницы № 9 выполнять диагностические процедуры при планировании беременности, например, оценку проходимости маточных труб.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города, в ближайшее время такое же оборудование появится в городских больницах №№ 1 и 4, а в больнице на детском комплексе рентген аппарат С-дуга уже работает. Его приобрели за счёт московского межбюджетного трансферта.

Источник: Вести.Севастополь