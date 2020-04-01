Благодаря работе блокпостов, задержан распространитель наркотиков

Даже при появлении блокпостов у Крымского моста пункты контроля на въездах в Севастополь, скорее всего, не уберут, сообщил Михаил Развожаев в прямом эфире канала НТС.

Так только за первые сутки работы севастопольских пунктов была обнаружена машина, в которой везли наркотики.

Еще двое граждан – один с пневмонией, а другой контактировавший с ним, помещены в больницу. Случаям заражения внебольничной пневмонией сейчас уделяют, наверное, не меньшее внимание, чем коронавирусу. Потому что в этом году резко выросло число таких диагнозов. В некоторых регионах России анализы на коронавирус или на антитела к коронавирусу начали брать у тех, кто переболел пневмонией.

Также Михаил Развожаев считает, что сейчас очень важно увидеть, что за люди въезжают в Севастополь, и МВД там решает свои задачи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта sevastopol.su

Источник: Вести.Севастополь