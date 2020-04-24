Более 400 севастопольцев наказали за нарушение самоизоляции

В Севастополе выписано более 400 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. Суд рассмотрел 22 из них.

Общая сумма назначенных штрафов – 25 тысяч рублей. Полицейские, военнослужащие Черноморского флота, представители департамента общественной безопасности ежедневно патрулируют места возможного скопления горожан. Одно из них – набережная пляжа Омега. Сегодня у некоторых людей, которых останавливали правоохранители, были пропуска: они следовали на работу, а кто-то и вовсе находился на рабочем месте. Другие выбрали набережную для прогулки, несмотря на продлённый до 30 апреля режим повышенной готовности.

«Главное в нашей работе – это профилактика. Мы прекрасно понимаем, учитывая погодные условия, учитывая расположение самого города Севастополя, что люди разные и тяжело находится дома. Но от нашей самодисциплины, от нашего с вами поведения будет, в том числе, зависеть, как скоро это всё закончится», – отметил начальник отдела департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Дашкин.

Источник: Вести.Севастополь