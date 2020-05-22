Более 6500 севастопольских выпускников простились со школой

Более 6,5 тысячи юношей и девушек на этой неделе прощаются со школой. 67 образовательных учреждений региона не проводят традиционные Последние звонки в связи с пандемией коронавируса, но педагоги придумали, как провести праздник в онлайн-формате.

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30 лет в десяти строках. Не письменных, а кирпичных. Каждый из этих камней оставлен выпускными классами гимназии №1 в день их последнего звонка.

Но в этом году традицию решено отложить. В связи с пандемией коронавируса Департамент образования дал каждой школе право самой решать, проводить последний звонок в онлайн-формате в мае или переносить его на июнь. Виктор Оганесян посовещался с родителями выпускников и принял решение совместить последний звонок с выпускным, а пока он записывает видеообращение к новому поколению.

«Когда вы закончили пятый класс, то вы оказались в другой стране, в другом государстве, в России, и вы были первыми, кто проходил новые учебники, новые программы, новые экзамены. и вот сейчас, когда вы заканчиваете этот учебный год, вы опять первые постигаете дистанционное обучение. Обучение было виртуальное, а наша к вам любовь самая настоящая!», – говорит директор гимназии №1 Виктор Оганесян.

А это школа №3. Благодаря трансляции в соцсети выпускники смогли загадать желание под долгожданный звонок. Он раздаётся в актовом зале с уникальной историей. Раньше школа являлась Константиновским реальным училищем, и это помещение было отведено под домовый храм. Спустя 137 лет после его освящения главное пожелание поколению будущего остаётся прежним.

«Дорогие выпускники, вы вступаете во взрослую жизнь, и от вас будет зависеть, как будет жить наш город, и наша страна в будущем. Создайте семьи, учитесь, несите высокое звание севастопольца и выпускника третьей школы!», – обращается директор школы №3 Анжелла Евгущенко.

В семье Иванченко двойной праздник. Григорий закончил девятый класс и собирается поступать в медицинский колледж, а Ксения будет стараться сдать ЕГЭ на высший бал, чтобы пройти отбор в университет имени Сеченова в Москве. Родители не могут разделить этот праздник с ними, потому что они – военные врачи, и сейчас на посту. Но настроение у выпускников всё равно праздничное.

«Мне вспоминается много хорошего, уроки, классные часы, учителя, ну, и, конечно, столовая школьная. Возможно, любимое место у всех учеников», – делится Григорий Иванченко. «А для меня любимое воспоминание – это 1 сентября, стою на фото в костюмчике с розочкой, и по моей щеке катится слеза. А сейчас не плакали, потому что впереди взрослая жизнь. Ну, а вообще-то, я просто всё проплакала, пока готовились к последнему звонку, писали сценарий», – вспоминает Ксения Иванченко. В благодарность учителям Ксения записывает на видео песню, которую сочинила специально к этому дню. Музыка слышна и во дворе школы №45.

В этой школе во взрослую жизнь провожают 40 11-классников. Учителя организовали для них онлайн-трансляцию праздника через Instagram. Каждую секунду на экране телефона появляются новые комментарии с пожеланиями.

Но не все в этот день онлайн, некоторые выпускники не выдержали и вопреки запретам педагогов пришли к воротам любимой школы.

«Не остались дома, потому что очень хотели сделать приятное классному руководителю, она как вторая мама, она была всё время с нами!», – рассказывает выпускница школы №45 Александра Кондратьева.

А вот и «папа» этой большой семьи – директор школы, преподававший выпускникам астрономию. Сегодня он вспоминает свои уроки с улыбкой.

«Называл им созвездия, говорил, какая самая яркая звезда в Северном полушарии, говорил, что точно не Полярная. И одни выпускники, гуляя с девушками, всё, конечно же, напутали. А девушка оказалась очень умная, и эта история дошла до меня, потому что сказали, что я их плохо научил», – смеётся директор школы №45 Андрей Чепеленко.

Но главный урок, который вынесли выпускники: единственная в мире роскошь – это человеческое общение. В этом году севастопольские школы заканчивают 6519 человек. Многие из них выбрали для себя профессии врачей, инженеров, учителей. Возможно, когда-нибудь они вернутся в родные стены в новом качестве.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь