Более 80% жителей Севастополя готовы проголосовать за Развожаева

Фонд «Общественное мнение» провел в Севастополе опрос об отношении жителей города к президенту РФ Владимиру Путину и врио губернатора Михаилу Развожаеву.

За три дня специалистами ФОМ было опрошено по телефону более тысячи респондентов старше 18 лет. Более 80% граждан довольны работой главы Севастополя и готовы отдать за него свой голос на выборах губернатора города в сентябре этого года.

87% опрошенных сообщили о том, что примут участие в выборах, при этом 60% севастопольцев уверенны в этом точно, а 11% заявили, что не пойдут голосовать.

Также среди жителей Севастополя высок уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину. Более 80% опрошенных считают, что глава государства отлично работает на своём посту и доверяют ему.

Информация об этом размещена на официальном сайта Фонда «Общественное мнение».

Источник: Вести.Севастополь