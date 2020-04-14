Больницу им. Даши Севастопольской решено закрыть на ремонт

Больше никто в таких условиях работать и лечиться не будет, заявил сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Отделение, куда привезли больного коронавирусом, закрыли не просто на карантин, но и на ремонт.

Проект реконструкции левого корпуса прошел экспертизу, поэтому решено начать ремонт, не откладывая.

Всех пациентов и медицинских работников перевели из горбольницы им. Даши Севастопольской на режим изоляции в обсерваторы: базу отдыха “Солнышко” и пансионат “Изумруд”. Это около ста человек.

Источник: Вести.Севастополь