Больницу скорой помощи в Севастополе построят до 2022 года

Под строительство выделен участок 6,9 гектара, площадь медучреждения составит 55 тысяч квадратных метров. Больница рассчитана на 470 койкомест и 1200 сотрудников. Завершить строительство в рамках федеральной целевой программы планируется в 2022 году. Цена контракта – 7,58 миллиарда рублей.

«Строительство БСМП станет первым шагом на пути к созданию крупного медицинского кластера – в него также войдут онкологический центр и инфекционная больница», – рассказал глава региона.

В церемонии подписания документа участвовали врио губернатора Михаил Развожаев и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Правительство Севастополя и корпорация Ростех подписали контракт на строительство больницы скорой медицинской помощи.

Жилищные условия улучшат 26 тверских многодетных семей в 2020 году Власти Тверской области предоставят поддержку на улучшение жилищных условий 26 многодетным семьям с невысоким уровнем дохода. Средства будут выделены из …



Студент после 5 месяцев отсутствия нашел в своих брюках птичье гнездо Студент профессионально-технического колледжа на востоке Китая, который вернулся в общежитие после пятимесячного карантина из-за коронавирусной инфекции, обнаружил гнездо с птенцами …



Приезжающих на вокзале Севастополя тестируют на коронавирус У всех пассажиров поездов и электричек на вокзале Севастополя проверяют документы и основания для въезда в город. А теперь прибывшие …



Больницу скорой помощи в Севастополе построят до 2022 года Правительство Севастополя и корпорация Ростех подписали контракт на строительство больницы скорой медицинской помощи. В церемонии подписания документа участвовали врио губернатора …

