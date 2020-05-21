Большая Ялта готовится к курортному сезону

Независимо от того, будет ли это внутрикрымский туризм или в Ялту приедут отдыхающие из других регионов, город должен быть готов к курортному сезону на 100%, заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Вопрос, когда в Крыму заработают гостиницы, кафе и рестораны, еще не решен, но многие эксперты склоняются к тому, что курортный сезон, хоть и с задержкой, но этим летом все-таки будет.

Рабочие «Зеленстроя» высаживают цветы на набережной, на площади Советской, Пушкинском бульваре, возле памятных знаков на Холме Славы и у военных мемориалов в Линейном и Партизанском, а также в Симеизе и Массандре, сообщает Крыминформ. Большую Ялту этим летом украсят 67 тысяч цветов.

Причем растения появятся не только на клумбах – будут установлены 160 контейнеров с сезонными цветами на ограждениях вдоль дорог, а в Гурзуфе, Симеизе и Форосе можно будет любоваться трехэтажными многоярусными конструкциями вертикального озеленения.

Также работники коммунальных служб ликвидируют стихийные свалки, моют скамейки, плафоны уличных фонарей, остановки, дороги и тротуары. Готовятся к приему отдыхающих и городские пляжи. В этом году весь пляжеформирующий материал, по требованию Роспотребнадзора, обрабатывают дезинфицирующим раствором.

Источник: Вести.Севастополь