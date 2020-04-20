Больше всего осадков за сутки выпало на Южном берегу Крыма

Дождя в Крыму с нетерпением ждали аграрии и сотрудники МЧС, уже объявившие пожароопасный сезон и закрывшие для посещения леса.

На восточном и западном побережьях за сутки выпало 11 мм осадков, на южном – 15, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. Он сослался на данные метеорологов.

Правда, сегодня после обеда дождь закончится, и в ближайшую неделю осадков уже не ожидается. Так что коренным образом этот дождь не смог переломить пожароопасную ситуацию.

Источник: Вести.Севастополь