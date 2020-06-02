Ботанический сад КФУ открылся для посетителей

2 июня 2020     10
Ботанический сад КФУ открылся для посетителей

Для Ботанического сада Таврической академии Крымского федерального университета период двухмесячной самоизоляции совпал с засухой, поэтому главным условием для сохранения коллекций растений стал их своевременный полив.

Как сообщила пресс-служба КФУ, все это время работники сада приходили по гибкому графику, не пересекаясь друг с другом.

Этой весной из-за того, что сад был закрыт для посетителей там не цвели тюльпаны. Специалисты приняли решение удалить бутоны начинающих распускаться цветков и тем самым провести  декапитацию коллекции тюльпанов. Такую операцию проводят, чтобы вызвать усиленное развитие детки и увеличение массы луковицы тюльпана, чтобы на следующий год цветки были более яркими и крупными.

С 1 июня сад возобновил работу в прежнем режиме и ждет посетителей. Сейчас там цветут пионы и ирисы. В Ботаническом саду самая большая коллекция ирисов в Крыму – 450 сортов, и она ежегодно пополняется.

Самый старый в коллекции сорт был создан французским селекционером Лемоном Николосом в 1844 году. Ирисы бывают белые, желтые, сиреневые, бордовые – любого цвета, кроме красного. Это связано с тем, что у растений нет гена, который дает такой окрас. 

  

Уже набрали бутоны розы. От частных коллекционеров из Москвы и Санкт-Петербурга в розарий для интродукционного испытания поступило 50 новых сортов.

«Это английские розы селекции Дэвида Остина, а также представители садовых групп Мультифлора и Рамблер. Они сейчас находятся на пике популярности во всем мире», – рассказала директор Ботсада Анна Репецкая.

Источник: Вести.Севастополь

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