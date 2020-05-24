Будет ли турсезон в Севастополе – прогноз главы города

24 мая 2020     17
Будет ли турсезон в Севастополе - прогноз главы города

Отдых в Севастополе (если принимать туристов всё же разрешат) станет дороже. Как минимум, на стоимость тестирования на коронавирус. Об этой вынужденной мере сообщил глава города Михаил Развожаев. В эксклюзивном интервью “Вести.Севастополь” он рассказал, как после отмены режима самоизоляции Севастополь будет жить и работать дальше, и какие ограничения продолжат действовать.

– Как Вам удается не терять оптимизма? – спросил у главы города ведущий Дмитрий Туркин в завершении беседы. 

– Оптимизма терять нельзя, иначе будет сложно со всем остальным. К достаточно большой и серьезной работе, которую нужно вести по ФЦП и остальным направлениям, добавилась еще система, которая наложила влияние на все сферы, все отрасли. Все решения нужно прослеживать до самого последнего исполнителя. Так всегда нужно делать, чтобы точно быть уверенным в результате, а сейчас даже вдвойне. Если в обычной жизни это может подождать, то сейчас – нет. Если человек не получил зарплату, то в данной ситуации он остается в непонятном виде, и кроме государства его никто не поддержит, – считает Михаил Развожаев. 

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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