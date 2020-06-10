Быстро и экологично: домашний декор из бетона своими руками

Создавать цветочные горшки можно из бетона и цемента. Зато залить водой растения в них нельзя: стенки впитают излишнюю влагу. Жительница Севастополя Ксения Силина начала использовать стройматериалы для изготовления произведений искусства, в которых цветы чувствуют себя лучше, чем в пластмассовых горшках.

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Бетон, цемент и гипс. Не только строительные, но и декоративные материалы. С их помощью можно создавать настоящие произведения искусства – от украшений до предметов интерьера. Но для этого потребуются ещё специальные силиконовые формы и красители для раствора.

«Смысл в том, чтобы добиться экологически чистой продукции. То есть, все материалы, которые использую я в своей работе, все органические. То есть, это всё натуральное, природное, без каких-либо химических добавок, и всё это можно сделать дома», – рассказывает мастер Ксения Силина.

Чтобы раствор получился эластичным, Ксения добавляет пластификатор. По консистенции смесь похожа на сметану. Весь этот раствор мастер переливает в форму, используя при этом разные техники окрашивания.

На выходе получаются разные по форме и текстуре изделия. Кашпо, вазы, канцелярские наборы и аромасаше. Всё это Ксения создает своими руками чуть больше года.

«Материал очень интересный. В нем как раз-таки суккуленты и кактусы живут очень долгое время. В таком горшке практически невозможно растение перелить, что часто делают люди, когда поливают свои растения. Эти растения не любят воду, а за счет того, что горшочек пористый, он излишки воды берет в себя», – говорит Ксения.

Сделанные на основе стройматериалов изделия получаются прочными и практичными. А сделать их, говорит Ксения, просто и быстро. На создание маленького цветочного горшка уходит чуть меньше часа.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь