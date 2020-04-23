Бывшего замдиректора Севавтодора будут судить за серию преступлений

23 апреля 2020     9
Бывшего замдиректора Севавтодора будут судить за серию преступлений

Экс-заместителя директора по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский Автодор» обвиняют в совершении серии преступлений.

Бывшему замдиректору Севавтодора предъявлены обвинения в покушении на получение взятки через посредника группой лиц, подстрекательстве к вымогательству и двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

Установлено, что к сотруднику Севавтодора обратился местный житель, представляющий интересы фирмы, с предложением приобрести запчасти для дорожной техники. Эту информацию сотрудник довёл до замдиректора и начальника отдела размещения госзаказов, которые потребовали 250 тысяч рублей. Но не получили деньги, поскольку представитель компании отказался выступать посредником.

Тогда замдиректора, стал подстрекать начальника отдела на вымогательство у сотрудника Севавтодора 225 тысяч рублей, угрожая обнародовать порочащие того сведения. Сотрудник передал деньги, которые должностные лица поделили.

Также они организовали поставку Севавтодору товаров по завышенной цене. В результате чего ГБУ потеряло более 1,7 миллиона рублей. Разницу, полученную в результате завышения цен, сообщники разделили.

Расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: Вести.Севастополь

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