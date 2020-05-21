Бывший мичман Черноморского флота осужден за хищение радиодеталей

Бывший военнослужащий войсковой части 26977 Черноморского флота мичман запаса Сергей Нестеренко осужден за хищение вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения.

С ноября 2018 года по 30 января 2019-го Нестеренко исполнял обязанности дежурного и помощника дежурного по учебному центру войсковой части 26977 и решил похитить вверенные ему радиодетали, содержащие драгоценные металлы, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета России по Черноморскому флоту.

У Нестеренко был беспрепятственный доступ в шкафы ЗИП, и он сумел похитить оттуда 66 радиотехнических плат с деталями, содержащими золото, серебро и палладий. От их продажи гражданину, занимающемуся скупкой цветных металлов, он сумел заработать почти 85 тысяч рублей, эти деньги мичман потратил на свои нужды.

С 31 января по 28 марта прошлого года Нестеренко, находясь в суточном наряде в качестве дежурного и помощника дежурного по учебному центру, похитил еще 59 радиотехнических плат общей стоимостью 72 166 рублей. Их он тоже продал. Таким образом мичман причинил войсковой части ущерб на сумму, превышающую 150 тысяч рублей.

Когда Сергея Нестеренко задержали, он объяснил следователю, что совершал кражи ввиду тяжелого материального положения.

Севастопольский гарнизонный военный суд признал Нестеренко виновным в растрате — хищении чужого имущества. По первому эпизоду ему был назначен штраф в 110 тысяч рублей, по второму — в 120 тысяч. Путем частичного сложения назначенных наказаний общая сумма штрафа по совокупности совершенных преступлений составила 130 000 рублей.

Источник: Вести.Севастополь