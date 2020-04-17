Чаще всего участниками ДТП в Севастополе становятся подростки 15 лет

17 апреля 2020     6
Чаще всего участниками ДТП в Севастополе становятся подростки 15 лет

Детальный анализ детского дорожно-транспортного травматизма, проведенный ГИБДД, показал, что участниками ДТП в первом квартале 2020 года, чаще всего становились 15-летние. При этом в девяти случаях из десяти спровоцировали ДТП водители.

В целом же с 2018 года в Севастополе не произошло ни одной автокатастрофы, в которой бы погибли дети до 16 лет. В Госавтоинспекции считают, что этого удалось добиться благодаря взаимодействию с департаментом образования и науки города и систематической работе по профилактике детского травматизма.

Сейчас в период самоизоляции Госавтоинспекция Севастополя призывает родителей повторить со своими детьми основные нормы безопасного поведения на дороге. Есть вероятность, что когда пандемия закончится, будет эффект возвращения детей после летних каникул.

Также в ГИБДД напоминают, что дети до 10 лет должны находиться на дороге только в сопровождении взрослых.

 Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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