Челябинец пойдет под суд за мошенничество с банковскими картами жителей Крыма

В Челябинске предстанет перед судом 34-летний мужчина, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении жителей Крыма и Севастополя.

На счету злоумышленника 27 эпизодов незаконной деятельности в отношении жителей полуострова. Сумма ущерба, причиненная пострадавшим, составляет более 370 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Злоумышленник звонил жителям Крыма от лица сотрудника банка и сообщал о блокировке их платежных карт. Для их активации он просил в ближайшем банкомате совершить ряд операций, в результате которых деньги со счетов потерпевших отправлялись на телефонные номера обманщика.

Подозреваемый задержан, в ходе обыска правоохранители изъяли у него сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты.

Расследование закончено. Уголовное дело направлено в суд. За мошенничество с использованием электронных средств платежа мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь