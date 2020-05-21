Чем опасно Черное море, рассказал научный руководитель ФИЦ ИнБЮМ

Сегодня юбилей у научного руководителя Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени Ковалевского». Виктору Николаевичу Егорову исполнилось 80 лет. Он автор свыше 350 научных работ и участник более 40 экспедиций в морях Тихого, Атлантического и Индийского океанов. В мировой науке Виктор Николаевич стал пионером во многих научных направлениях. О некоторых исследованиях и о тайнах, которые до сих пор хранит Чёрное море он рассказал Дмитрию Туркину.

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Источник: Вести.Севастополь