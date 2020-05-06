Чем занимаются севастопольские студенты в свободное от учебы время?

Параллельно с учёбой в дистанционном режиме многие студенты нашли себе дополнительные занятия. Одни стали волонтёрами, другие организовали онлайн-досуг.

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Занятия техникой речи в онлайн-режиме и декламирование стихов – лучшее лекарство от одиночества – решили в театральной студии Севгу. И вот каждый выбирает стихотворение, танец или песню, репетирует её вместе с педагогом, записывает видео и выкладывает в интернет.

«Студенты, однокурсники читают, и этим какая-то эмоциональная разрядка даётся, потому что, когда ты видишь живую эмоцию, тебе либо легче становится, либо наоборот ты чем-то заряжаешься, и идёшь что-то делать», – рассказывает руководитель театральной студии СевГУ Николай Коваленко.

А что на карантине делать тем, кто предпочёл стихам прозу? Один из вариантов – написать биографический рассказ о своих предках. Лучшие работы студенты решили объединить на сайте проекта “Герой моей семьи”. С каждым годом всё больше архивов рассекречивается. В группе волонтёрского центра СевГУ “Фрегат” ВКонтакте активисты опубликовали статью с расширенным списком сайтов, где можно разыскать сведения о своих предках – не только тех, кто сражался во Вторую Мировую войну, но и о жертвах концлагерей, политического террора, Первой мировой. Сведения порой скупы, а судьбы диаметрально противоположны.

«Мне удалось узнать о подвиге своего прадедушки. Совсем другая история у второго моего родственника, это Голубченко Сергей Иванович. Вот если Харов Николай Алексеевич – он дошёл от Ленинграда до Берлина, всю войну прошёл, то Сергей Иванович был призван в Сумской области, и в первом же бою своём под Курском он погиб. Но для меня он всё равно сделал огромный вклад в Победу!», – говорит автор проекта “Герой моей семьи” Александра Никулина.

Пока Александра продолжает бороться за сохранение памяти, её друзья невольно становятся героями дня сегодняшнего – записываются в волонтёры, чтобы помочь во время пандемии ровесникам своих бабушек и дедушек. Обучение в волонтёрском штабе прошли уже 1010 человек. Больше половины из них студенты. Пока одни развозят продуктовые наборы по адресам, другие принимают заявки на оказание помощи в кол-центре. Телефоны волонтёров не замолкают ни на минуту. В благодарность одни подопечные делятся с ними интересными историями из жизни, другие посвящают студентам стихи, третьи просто тают в улыбке. Студент Виктор Вовк признаётся, что изначально согласился участвовать в работе волонтёров за компанию с другом, а потом, когда понял, как много пожилых людей сегодня одиноки, уже не мог остаться в стороне.

«Женщина оставила заявку, что ей в больницу надо съездить сделать рентген, у неё была сломана и нога левая, и рука правая, и опереться она не может. Пришлось её на табуретке спускать и поднимать – с первого на пятый этаж, но обычно заявки, конечно, более простые – доставить проднаборы или купить лекарства», – говорит волонтёр Виктор Вовк.

Виктор Вовк решил – когда режим самоизоляции будет отменён он продолжит доставлять пожилым людям продукты. И надеется, что эту идею подхватят и другие волонтёры, ведь потребность в помощи сохраняется не только в карантин.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь