Через блокпосты в Севастополь не пустили 245 автомобилей

За минувшую неделю через блокпосты проехало 4252 автомобиля, в том числе 1300 иногородних, все люди анкетированы. 245 машин не пропустили.

С 13 по 19 апреля было составлено 203 административных протокола за нарушение режима повышенной готовности, суд выписал четыре штрафа по 1000 рублей. Проведено 3,5 тысячи профилактических бесед. На железнодорожном вокзале проверены 300 человек, семерых, отказавшихся ехать в обсерватор, не пустили в город.

На этой неделе будет также ужесточён контроль за выездом севастопольцев из города. Если человек едет без уважительной причины, ему выпишут протокол, сообщили на заседании правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь