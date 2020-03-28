Черноморский флот готовит военную технику к Параду Победы

Военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота начали подготовку военной техники для участия в Параде Победы.
В параде, посвящённом 75-й годовщине Великой Победы примут участие более 50 единиц вооружения и военной техники армейского корпуса. Будут задействованы бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Мста-С», бронеавтомобили «Рысь», автомобили с бронированной капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун» и другая военная техника и вооружение.
Об этом сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв.
Механики-водители совместно с прибывшими специалистами заводов-изготовителей проверяют техническое состояние транспортных средств. Развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь