Черноморский флот отмечает 237 годовщину со дня создания

Сегодня в России отмечают День Черноморского флота. 237 лет назад эскадра Азовской флотилии вошла в Ахтиарскую бухту, основав базу, а на её берегу город Севастополь.

Сегодня в 10 утра военный совет Черноморского флота возложит цветы к памятнику Екатерине Второй, указом которой флот был основан. А сразу после этого в Доме офицеров будет торжественно открыт Екатерининский зал. В час дня военные моряки передадут в дар от командующего флотом Храму Святителя Николая Чудотворца якорь в честь 230-летия победы русской эскадры над турецкой у мыса Тендра. Юбилей этого сражения отметят в сентябре как День воинской славы России.

Источник: Вести.Севастополь