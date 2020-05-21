Черноморский флот получит шесть малых ракетных кораблей, оснащенных «Калибрами»

Между тремя флотами России поровну распредели 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» – носителей крылатых ракет «Калибр» . Они будут служить в Черном море, на Балтике и в Тихом океане, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны страны.

Новые МРК строят на судостроительных заводах Зеленодольска, Крыма, Санкт-Петербурга и на Дальнем Востоке. Сейчас в составе ВМФ два корабля этого проекта: «Мытищи» и «Советск», которые служат на Балтфлоте. В этом году в Балтийск придет третий по счету «Каракурт» — «Одинцово». Сейчас он находится на заводских ходовых испытаниях.

В составе всех флотов есть бригады, где сосредоточены ракетные «малыши». На Черноморском флоте — это 41-я Севастопольская ордена Нахимова. Новые «Каракурты» войдут именно в ее состав.

«Крылатые ракеты «Калибр», которыми они вооружены — дальнобойные, что делает их очень опасными для любых кораблей противника. На каждом из флотов для них будет поставлена своя задача. Например, на Черном море они смогут держать под прицелом Босфорский пролив. Также их можно будет перебросить в Средиземное море», – рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

В будущем МРК этого проекта планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Начиная с корабля «Одинцово», ракетных «малышей» оснащают зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь» – это гроза ударных вертолетов и штурмовой авиации, действующей на малых и средних высотах.

Также «Каракурты» оснащены беспилотниками «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Эти корабли строят с применением технологии малой заметности, а беспилотники в этом помогают: для оценки окружающей обстановки можно поднять в небо летательный аппарат, а не включать радары, сигнал которых могут засечь радиолокационные станции противника.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь