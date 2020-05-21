Черноморский флот получит шесть малых ракетных кораблей, оснащенных «Калибрами»

21 мая 2020     7
Черноморский флот получит шесть малых ракетных кораблей, оснащенных «Калибрами»

Между тремя флотами России поровну распредели 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» – носителей крылатых ракет «Калибр» . Они будут служить в Черном море, на Балтике и в Тихом океане, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны страны.

Новые МРК строят на судостроительных заводах Зеленодольска, Крыма, Санкт-Петербурга и на Дальнем Востоке. Сейчас в составе ВМФ два корабля этого проекта: «Мытищи» и «Советск», которые служат на Балтфлоте. В этом году в Балтийск придет третий по счету «Каракурт» — «Одинцово». Сейчас он находится на заводских ходовых испытаниях.

В составе всех флотов есть бригады, где сосредоточены ракетные «малыши». На Черноморском флоте — это 41-я Севастопольская ордена Нахимова. Новые «Каракурты» войдут именно в ее состав.

«Крылатые ракеты «Калибр», которыми они вооружены — дальнобойные, что делает их очень опасными для любых кораблей противника. На каждом из флотов для них будет поставлена своя задача. Например, на Черном море они смогут держать под прицелом Босфорский пролив. Также их можно будет перебросить в Средиземное море», – рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

В будущем МРК этого проекта планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Начиная с корабля «Одинцово», ракетных «малышей» оснащают зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь» – это гроза ударных вертолетов и штурмовой авиации, действующей на малых и средних высотах.

Также «Каракурты» оснащены беспилотниками «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Эти корабли строят с применением технологии малой заметности, а беспилотники в этом помогают: для оценки окружающей обстановки можно поднять в небо летательный аппарат, а не включать радары, сигнал которых могут засечь радиолокационные станции противника.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям
Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям

В районе полигона боевой подготовки «Опук» в Крыму фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели подготовительные и зачётные …


Черноморский флот получит шесть малых ракетных кораблей, оснащенных «Калибрами»
Черноморский флот получит шесть малых ракетных кораблей, оснащенных «Калибрами»

Между тремя флотами России поровну распредели 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» – носителей крылатых ракет «Калибр» . Они …


Каким будет новое арт-пространство на мысе Хрустальный в Севастополе
Каким будет новое арт-пространство на мысе Хрустальный в Севастополе

Музей обороны Севастополя на мысе Хрустальный могут объединить с художественной галереей. Об этом программе «Вести. Севастополь» сообщил новый директор учреждения Виталий Зотов. Одна …


В Симферополе задержан подозреваемый в подделке документов для банка
В Симферополе задержан подозреваемый в подделке документов для банка

В одном из банков Симферополя в пакете документов, принятых для выдачи кредита, обнаружили фальшивый документ. Директор кредитного учреждения обратился в …


Чем опасно Черное море, рассказал научный руководитель ФИЦ ИнБЮМ
Чем опасно Черное море, рассказал научный руководитель ФИЦ ИнБЮМ

Сегодня юбилей у научного руководителя Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени Ковалевского». Виктору Николаевичу Егорову исполнилось 80 лет. Он автор …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты