Черноморский флот поможет Абхазии бороться с коронавирусом

Колонна из 13 специальных автомобилей совершает марш с полуострова в Республику Абхазия. На месте флотские подразделения РХБЗ развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, используемой для дезинфекции. Совместно с местными медицинскими специалистами будет определён объём предстоящих работ. После чего начнутся дезинфекционные мероприятия, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты флота окажут помощь в дезинфекции Республике Абхазия.

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