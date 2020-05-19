Четверо севастопольцев похитили со склада мебель и бытовую технику

Со склада, который арендовал 63-летний житель Севастополя, неизвестные вынесли мебель и бытовую технику общей стоимостью 66000 рублей.

Мужчина обратился в полицию, и сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже четверых местных жителей в возрасте от 24 до 36 лет. Трое из них уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Приятели узнали, что на складе мужчина хранит две стиральные машины, корпусную мебель, матрасы и другое личное имущество, и решили завладеть им. Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, ночью злоумышленники пробили стену склада, проникли внутрь и вынесли понравившиеся им вещи. Их молодые люди сбыли знакомым, а вырученные деньги потратили.

Всех подозреваемых удалось задержать, на них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Источник: Вести.Севастополь