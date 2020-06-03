Четыре севастопольских спортсмена стали мастерами спорта России

Сразу четырем пауэрлифтерам Севастополя присвоили звание мастера спорта России. Приказ подписал министр спорта России Олег Матыцин.

По условиям Единой всероссийской спортивной классификации, чтобы стать мастером спорта спортсмен должен показать высокий результат на межрегиональных или всероссийских соревнованиях. Например, Владиславу Апанасенко, выступающему в весовой категории до 83 кг, покорились 215 кг – почти в три раза больше веса самого атлета.

Также мастерами спорта страны стали Андрей Безверхий (весовая категория до 74 кг), Александр Доценко (весовая категория до 120 кг), Петр Кагитин (весовая категория до 105 кг).

Источник: Вести.Севастополь