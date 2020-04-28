Число рейдов по выявлению нарушителей режима самоизоляции увеличится к майским праздникам

В городе у тех, кто находится на улице, проверяют спецпропуска. Бумажные документы продолжают действовать, помимо них выдано 20 тысяч электронных пропусков, оформленных через сайт правительства региона. Их проверяют представители правоохранительных органов.

Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте выходят ежедневно в рейды в аэропорту, на вокзалах и у причалов. Местам, примыкающим к акватории Черного моря, и предназначенным для отдыха, а также стоянкам прогулочных катеров и набережным уделяют особое внимание. Чем ближе к майским праздникам, тем чаще будут проходить обходы полицейских.

Источник: Вести.Севастополь