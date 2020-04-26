Число случаев коронавируса в Крыму достигло 69

За сутки в республике Крым зафиксировано два новых случая заболевания: в Алуште и Бахчисарайском районе.

В Алуште заболела женщина 1925 года рождения, находившаяся на лечении в терапевтическом отделении городской больницы. Это первый пациент с COVID в Крыму, которого подключили к аппарату ИВЛ.

“Сил у бабушки не очень много, и мы сейчас все молимся за нее”, – сказала на заседании оперативного штаба Елена Романовская, вице-премьер Совмина Крыма.

Источник ее заражения пока непонятен, и отделение переведено в режим обсерватора. Две недели в изоляции проведут 15 медработников и два пациента.

“Женщина 1925 года рождения вряд ли могла сама ходить по улице, скорее всего, принес кто-то из родственников”, – предположил глава республики.

Еще один новый случай – в уже известном очаге в Бахчисарайском районе, где один за другим заболевают люди, участвовавшие в похоронах. На траурной церемонии были 115 человек. Заболевшие помещены в инфекционную больницу, остальные находятся кто в обсерваторе, кто дома в самоизоляции. Заболела женщина, которая сидела под меднаблюдением дома. Пять ее близких контактов переведены в обсерватор.

Как сообщила Романовская, все обсерваторы Крыма заполнены почти на 100%, и власти начали подыскивать новые санатории, которые могли бы принимать здоровых людей, контактировавших с заболевшими.

Источник: Вести.Севастополь