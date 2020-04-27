Число случаев коронавируса в Крыму достигло 70

27 апреля 2020     9
Число случаев коронавируса в Крыму достигло 70

На утро 27 апреля в республике Крым зафиксирован один новый случай коронавируса. Заболела медицинский статист Кировской районной больницы. 

Так как круг контактов у женщины был не такой большой, как в предыдущих очагах, и работала она с бумагами, а не пациентами, больницу решено было не превращать в обсерватор. Там временно отстранены от работы 26 контактировавших с ней медработников, включая главврача, которому статист носила документы на подпись. Главврач будет работать дистанционно. 

Женщина заболела 19 апреля, у нее появились признаки ОРВИ, и 21 числа она еще была на работе. После обращения за медпомощью женщину госпитализировали в отдельный бокс Нижнегорской ЦРБ, где медработники общались с ней, соблюдая все правила безопасности. А когда у больной подтвердился коронавирус, ее перевезли в инфекционное отделение Феодосийской горбольницы. 

Также известно, что раньше ОРВИ с такими же признаками перенесли ее муж и сын. Их тоже госпитализировали в больницу и взяли анализы. 

Таким образом число случаев коронавируса в Крыму достигло 70. 

Источник: Вести.Севастополь

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