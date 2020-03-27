Что будет закрыто в Крыму с 28 марта по 5 апреля

Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская озвучила, какие предприятия и организации должны перестать работать с 28 марта по 5 апреля.

Ограничения НЕ коснутся органов власти и тех, кто обеспечивает их работу, общественного транспорта, сфер энергетики и ЖКХ, а также тех предприятий, которые ведут непрерывную деятельность.

Будут работать все больницы, кроме стоматологических. Врачам предписано выдавать листки нетрудоспособности без посещения людьми медучреждений.

Будут работать аптеки и продуктовые магазины.

На полуострове уже приостановлена деятельность всех досуговых, развлекательных, культурных и спортивных центров. Не будут работать бани, сауны, солярии, парикмахерские, салоны красоты.

Должны быть закрыты все магазины и отделы промтоваров, которые располагаются внутри торговых центров.

С 28 по 5 апреля свои залы обязаны будут закрыть рестораны, кафе, столовые, бары, они могут работать только в режиме еды на вынос или в режиме доставки. При этом они должны принять все необходимые меры, чтобы блюда, которые люди получают, были безопасными. Это ограничение не коснется только тех предприятий, которые обеспечивают питанием жизненно важные службы и работают внутри их зданий. Открытыми останутся кафе в “чистой зоне” аэропорта Симферополя.

Наркология прекратит выдачу справок на ношение оружия. Все профилактические осмотры, плановые операции и прием пациентов в государственных больницах приостановлены.

Отелям, хостелам, гостиничным комплексам в эти даты запрещено принимать новых постояльцев.

Парки, которые могут быть закрыты, которые обнесены заборами, должны быть закрыты. Не будет работать Никитский ботанический сад. Пришло сообщение, что накануне Воронцовский дворец в Алупке посетили больше 600 человек. Аксенов распорядился сегодня закрыть и сам дворец, и парк. Также он попросил жителей Крыма, пользуясь вынужденными выходными, не ездить к морю, не гулять по паркам, а сидеть дома. Выходить только в аптеку и магазин.

“Чем жестче меры, тем они будут короче. Если сейчас все напряжемся, быстро все победим. Если нет, будем так до сентября собираться на эти штабы”, – говорит Сергей Аксенов.

Если будут замечены организации, которые не соблюдают режим, жалобы на них можно сразу подавать в прокуратуру. Как сказал глава республики, все они будут занесены в список и потом, в “мирное время” им не будут оказываться меры господдержки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь