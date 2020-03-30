Что грозит нарушителям карантинного режима?

Коронавирус был включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Поэтому люди, приехавшие из зараженных стран или общавшиеся с ними, должны в течение 14 дней строго соблюдать режим самоизоляции. Это означает, что они должны не просто оставаться дома, но и исключить контакты с членами семьи.
Если такой возможности нет, то потенциально опасных людей помещают в обсерватор. Туда же врачи могут принудительно доставить тех, кто хотя бы раз нарушит режим самоизоляции.
Как сообщили в прокуратуре Ленинского района Севастополя, нарушителям грозит административная и даже уголовная ответственность. С гражданина может быть взыскана компенсация за причиненный вред, это норма не новая, она предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Это статьи 6.3, 19.4 КоАП РФ – за неповиновение законному распоряжению должностного лица; и 19.5.
А статьей 236 Уголовного кодекса России вводится уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.
Если же нарушение режима самоизоляции повлекло по неосторожности смерть человека, то виновный может быть лишен свободы на срок до 5 лет.
Источник: Вести.Севастополь