Что грозит нарушителям карантинного режима?

30 марта 2020     13
Что грозит нарушителям карантинного режима?

Коронавирус был включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Поэтому люди, приехавшие из зараженных стран или общавшиеся с ними, должны в течение 14 дней строго соблюдать режим самоизоляции. Это означает, что они должны не просто оставаться дома, но и исключить контакты с членами семьи.

Если такой возможности нет, то потенциально опасных людей помещают в обсерватор. Туда же врачи могут принудительно доставить тех, кто хотя бы раз нарушит режим самоизоляции.

Как сообщили в прокуратуре Ленинского района Севастополя, нарушителям грозит административная и даже уголовная ответственность. С гражданина может быть взыскана компенсация за причиненный вред, это норма не новая, она предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Это статьи 6.3, 19.4 КоАП РФ – за неповиновение законному распоряжению должностного лица; и 19.5. 

А статьей 236 Уголовного кодекса России вводится уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

Если же нарушение режима самоизоляции повлекло по неосторожности смерть человека, то виновный может быть лишен свободы на срок до 5 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»
по материалам прокуратуры Ленинского района Севастополя
Фото с сайта legal.report

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Сроки переписи россиян в труднодоступных районах перенесут
Сроки переписи россиян в труднодоступных районах перенесут

15:45 Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах будет перенесена с 1 апреля на вторую половину 2020 года из-за ситуации с …


Валютная планка: курс доллара впервые за неделю превысил 80 рублей
Валютная планка: курс доллара впервые за неделю превысил 80 рублей

В понедельник, 30 марта, курс доллара на Московской бирже впервые за неделю превысил 80 рублей. Давление на российскую валюту оказали …


В Крыму появился автомобиль с боксом для перевозки зараженных
В Крыму появился автомобиль с боксом для перевозки зараженных

В Крым прибыл первый спецавтомобиль с боксом для перевозки заражённых COVID-19. На заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой …


Почтовые отделения Севастополя переходят на новый график работы
Почтовые отделения Севастополя переходят на новый график работы

Севастопольская почта переходит на новый режим работы. Районные отделения сократили рабочий день – он заканчивается в 15 часов. Немного иной …


На период простоя отели Крыма получат господдержку
На период простоя отели Крыма получат господдержку

С  28 марта  по 1 июня приостановлено бронирование мест и размещение отдыхающих  в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, гостиницах, мини-отелях, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты