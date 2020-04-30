Чтобы напугать соседа, симферополец изготовил самопал

30 апреля 2020     14
Чтобы напугать соседа, симферополец изготовил самопал

У 38-летнего жителя Симферополя сотрудники полиции обнаружили и изъяли предмет, похожий на самодельное оружие.

Мужчина объяснил, у него часто происходят конфликты с соседом, поэтому для его устрашения он решил самостоятельно изготовить самопал. Его отправили на экспертизу, и она показала, что предмет хоть и сделан в домашних условиях, но его конструкция позволяет производить выстрелы.

На мужчину возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222 (незаконные хранение или ношение оружия) и ч.1 ст.223 (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия).

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, мужчина ранее не раз был судим за преступления имущественного характера.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На Смоленщине стартовал дорожный ремонт
На Смоленщине стартовал дорожный ремонт

В Смоленской области приступили к дорожному ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает газета «Рабочий путь». …


Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похорон
Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похорон

В перечень товаров первой необходимости предложили внести новые изделия. Об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте России по …


Катание серфера на волнах аномального цвета попало на видео
Катание серфера на волнах аномального цвета попало на видео

Катание серфера на волнах аномального цвета в Сан-Диего (штат Калифорния, США) попало на видео. Кадры публикует New York Post. На …


В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Как сообщил сегодня врио губернатора Севастополя, в больнице умер пациент, у которого был диагностирован коронавирус. В городе это первый смертельный …


На Большую Морскую вернется общественный транспорт
На Большую Морскую вернется общественный транспорт

С 1 мая на Большой Морской возобновится движение транспорта, правда, пока в рабочем формате, чтобы оценить качество нового дорожного покрытия. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты