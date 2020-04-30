Чтобы напугать соседа, симферополец изготовил самопал

У 38-летнего жителя Симферополя сотрудники полиции обнаружили и изъяли предмет, похожий на самодельное оружие.

Мужчина объяснил, у него часто происходят конфликты с соседом, поэтому для его устрашения он решил самостоятельно изготовить самопал. Его отправили на экспертизу, и она показала, что предмет хоть и сделан в домашних условиях, но его конструкция позволяет производить выстрелы.

На мужчину возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222 (незаконные хранение или ношение оружия) и ч.1 ст.223 (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия).

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, мужчина ранее не раз был судим за преступления имущественного характера.

Источник: Вести.Севастополь