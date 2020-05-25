Чтобы снять двух туристов со скалы, спасатели Крыма использовали альпинистское снаряжение

В районе крымского поселка Орджоникидзе двое мужчин застряли на горе Лысая и не смогли самостоятельно спуститься.

Выйдя в однодневный поход по горно-лесной зоне, мужчины сбились с туристической тропы. Тогда они вызвали спасателей. Один из мужчин сумел самостоятельно спуститься со скалы еще до их приезда. Второго сотрудники МЧС эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения. Спасатели провели с мужчинами профилактическую беседу и напомнили им, что с 23 мая из-за введения противопожарного режима запрещается посещение лесов.

Источник: Вести.Севастополь