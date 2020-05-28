Дан старт всероссийской акции в поддержку медицинских работников

«Пожалуйста, дышите!» – онлайн-акцию с таким названием запустили в поддержку врачей, которые борются за жизнь и здоровье людей в эпидемию коронавируса.

Инициатором проекта выступает МИА «Россия сегодня» при поддержке ВГТРК. Главная цель – собрать истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, а также волонтерах по всей стране в единый тематический портал. Он начнет работать с 8 июня на сайте ria.ru. Там же можно узнать подробную информацию об участии. Те, кто хочет поделиться историями, могут присылать их на электронный адрес: breathe@rian.ru. Заявки принимают до 7-ого июня. А продлится акция до конца месяца.

Источник: Вести.Севастополь