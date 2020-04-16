Дату Парада Победы перенесут

Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится. Все торжественные мероприятия, запланированные в честь 75-летия со Дня Победы, включая шествие “Бессмертного полка” пройдут после улучшения эпидемиологической обстановки.

Президент России Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы на Красной площади и в регионах. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания правительства.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, военным парадам в регионах», — сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что все мероприятия в честь 75-летия со Дня Победы пройдут в 2020 году.

Источник: Вести.Севастополь