Дату проведения Парада Победы перенесут

16 апреля 2020     16
Дату проведения Парада Победы перенесут

Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится. Все торжественные мероприятия, запланированные в честь 75-летия со Дня Победы, включая шествие “Бессмертного полка” пройдут после улучшения эпидемиологической обстановки.

Президент России Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы на Красной площади и в регионах. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания правительства.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, военным парадам в регионах», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что все мероприятия в честь 75-летия со Дня Победы пройдут в 2020 году.

Источник: Вести.Севастополь

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