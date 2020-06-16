Дефицит бюджета Севастополя превысил 2 млрд рублей

В 2019 году дефицит бюджета Севастополя составил 2,3 миллиарда рублей.

Расходная часть бюджета города исполнена на 78,3% – это 40,7 миллиарда рублей. Доходная – на 83,7% или 38,4 миллиарда рублей. Дефицит – 2,3 миллиарда рублей. Половину доходной части, точнее, 49%, составляет налог на доход физических лиц. Расходы на 36% или почти 15 миллиардов – это траты на социальные направления. Все социальные обязательства город выполнил, сообщил во время отчёта о деятельности за 2019 год руководитель департамента финансов Севастополя Владимир Штоп.

По его словам, в 2019 году было освоено на пять миллиардов больше средств, чем в 2018.

Источник: Вести.Севастополь