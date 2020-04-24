Декларационную кампанию по НДФЛ продлили до середины лета

В 2020 году декларационную кампанию по НДФЛ решили продлить до 30 июля. А направить декларацию на получение налоговых вычетов – в любое время в течение года.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ необходимо тем, кто в 2019 году продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно онлайн на сайте налоговой в разделе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Также в мобильном приложении «Налоги ФЛ» пользователи устройств на платформах IOS и Android могут сформировать и направить декларацию 3-НДФЛ по наиболее распространенным жизненным ситуациям. Это можно сделать по облегченным сценариям всего в несколько кликов. Так, через мобильное приложение можно задекларировать доход от сдачи недвижимости в аренду. Также тут можно заявлять налоговые вычеты: имущественный – на покупку или строительство недвижимости, социальные – за обучение, лечение или покупку лекарств.

Отличительная черта заполнения деклараций в мобильном приложении – возможность сформировать конечный документ, указав всего несколько значений. Если короткий сценарий не учитывает ситуацию пользователя, то приложение предложит пройти заполнение полной декларации в web-версии Личного кабинета, сообщила межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю.

Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь