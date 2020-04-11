Дети, пострадавшие от игр с бензином в Крыму, жгли костер во дворе своего дома

11 апреля 2020     19
Дети, пострадавшие от игр с бензином в Крыму, жгли костер во дворе своего дома

Пострадавшие дети в поселке Крымское Сакского района жгли костер во дворе частного дома. Один из мальчиков бросил в него канистру с остатками бензина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по республике Крым. По предварительной информации от правоохранителей, среди обгоревших был четырехлетний ребенок.

В результате возгорания паров топлива все находившиеся около костра малолетние, двум из которых по 13 лет, младшим 11 и 4 года, получили термические ожоги разной степени тяжести, – рассказали в пресс-службе МВД.

Все пострадавшие госпитализированы в Сакскую районную больницу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних работают с родителями пострадавших и проводят проверку по факту происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото sreda-o.info

Источник: Вести.Севастополь

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