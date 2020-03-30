Дежурные группы созданы в трех детских садах Севастополя

Только одно заявление поступило в Департамент образования с просьбой о размещении детей в дежурной группе дошкольного учреждения на период с 30 марта по 3 апреля. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила вице-губернатор Севастополя Ольга Тимофеева.

«Нас услышали работодатели и максимально организовали возможность пребывания детей дома, отпустив по возможности сотрудников своих подразделений, потому что в соответствии с указом президента мы с вами знаем, что список был достаточно ограниченным тех людей, которые в этой ситуации будут задействованы на рабочих местах. И при этом все представители федеральных органов власти, государственных органов власти пошли навстречу своим сотрудникам, имеющим малолетних детей, оставили их максимально дома», – рассказала Тимофеева.

Двое детей будут находиться в детсаду №12 на ул. Н. Музыки, также готовы дежурные группы в детских учреждениях №19 на улице Фильченкова и №37 на улице Шелковичной.

Тимофеева напомнила, что подать заявление для определения ребенка в дежурную группу должен родитель (законный представитель) на имя руководителя учреждения, которое ребенок посещает. Также необходимо приложить документ, подписанный работодателем, который подтверждает, что родитель должен работать.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь